Schöner ankommen in Dinslaken Beim Bahnhof suchen Stadt und Bahn nach einer Lösung

„Der Bahnhof ist oft der erste Eindruck, den Menschen von einer Stadt bekommen. Uns ist es wichtig, dass sich sowohl die Dinslakener*innen als auch die Gäste am Bahnhof willkommen und sicher fühlen. Deswegen setzen wir uns für eine moderne Neugestaltung des Gebäudes ein. In der vorletzten Woche habe ich eine Willensbekundung zur Aufnahme in das Förderprogramm ‚Schöner ankommen in NRW‘ an das Land unterzeichnet“, so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.