Flüchtlingsunterbringung in Hamminkeln Romanski mahnt zu Sachlichkeit in der Flüchtlingsdebatte

Die Unterbringung von Flüchtlingen ist das Thema, das die Politik und die Verwaltung im Jahr 2023 immer wieder und wie kaum ein anderes beschäftigt hat. Unterkünfte waren immer häufiger nötig und zu suchen und wurden beispielsweise zentral in Hamminkeln in der ehemaligen Gaststätte Kamps direkt neben dem Rathaus oder - im Zusammenspiel mit der Caritas - im ehemaligen Hotel Haus Elmer in Marienthal gefunden. Vor Ort führte das zu Diskussionen, aber die Situation eskalierte nicht und die durchaus krisenhafte und herausfordernde Situation wachsender Zuweisungszahlen ließ sich managen. Bis die Pläne für eine ZUE – Zentrale Unterbringungseinrichtung – bekannt wurden. Zwischen Dingden und Ringenberg soll auf bisher grüner Wiese die Landeseinrichtung für bis zu 450 Flüchtlinge gebaut werden – eine zentrale Unterbringung, betrieben vom Land, mit eigener Logistik, Betreuung und Verpflegung. Der Widerstand und die auch politisch befeuerte Debatte sind erheblich. Sie beschäftigt Bürgermeister Bernd Romanski nicht nur massiv, sondern hat ihm auch Anfeindungen eingebracht. Die Stimmung in den betroffenen Ortsteilen ist angespannt.