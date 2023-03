Bahnverkehr am Niederrhein VRR stimmt den Plänen für die Walsumbahn zu

Der Verwaltungsrat des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) hat in seiner am Mittwoch, 22. März, die weiterführende Planung einer Betriebsvariante beschlossen, die den größten Verkehrseffekt bei der Reaktivierung der „Walsumbahn“ hat. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Demnach bestehe bereits seit einiger Zeit ein großes Interesse an der Reaktivierung der Eisenbahnstrecke von Wesel über Walsum nach Oberhausen.