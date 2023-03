Musik, Kleinkunst und Comedy im ab Mitte Juni Worauf sich Kulturfreunde bei den Marienthaler Abenden freuen dürfen

Zwischen Erstaunen und Stolz quittierten am Dienstag die Kulturmacher vom Dorf, was sich seit den Anfängen der Marienthaler Abende auf dem Hof von Haus Elmer bis zu den heutigen Veranstaltungen auf der benachbarten Kulturwiese am Rande eines Maisfeldes und der überdachten Bühne im Grünen entwickelt hat. Vier Jahrzehnte Weltstadt-Kultur auf dem Dorfe – das ist so sehr zum Markenzeichen geworden, dass namhafte Akteure sehr gerne ins niederrheinische Hinterland kommen. „Sie schätzen die familiäre Atmosphäre, die persönliche Note und dass man nach der Veranstaltung noch beim Bier mit den Ehrenamtlichen des Kulturvereins zusammensitzt“, bringt Karl-Heinz Elmer die Erfolgsformel auf den Punkt. Er ist der Erfinder der Marienthaler Abende und immer noch als Aktiver an Bord.