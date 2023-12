Mehrere Strafverfahren drohen 29-Jähriger schlägt Autofahrer nach Verkehrsunfall ins Gesicht

In Oberhausen kam es am Montagmorgen zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein Opel und ein Kia waren miteinander kollidiert. Die beiden Fahrer der PKW blieben nach Angaben der Polizei dabei zunächst unverletzt. Trotzdem wurde ein Unfallbeteiligter verletzt, mutmaßlich durch den 29-jährigen Unfallverursacher, so die Polizei.