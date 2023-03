Verkaufsoffener Sonntag Was beim Frühlingsfest in Wesel geplant ist

Einen vorsichtigen Blick voraus auf das Wetter am 2. April wagten Dagmar van der Linden, Geschäftsführerin Wesel Marketing, Sandra Allofs (ebenfalls Wesel Marketing) und Nadine Boos (Stadt Wesel) schon einmal. Aber das Trio weiß natürlich auch, dass die wenig vielversprechenden Ausblicke noch keine verlässlichen Vorhersagen für die tatsächlichen Witterungsbedingungen am übernächsten Wochenende sind. Und genau das ist die Hoffnung der Organisatoren, denn schließlich findet an diesem Tag das Weseler Frühlingsfest statt.