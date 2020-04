Grünen-Kritik : Streit um Datenschutz bei Corona-Hilfe in Schermbeck

Schermbeck Durfte die Gemeinde Adresse von Bedürftigen weitergeben? Die Grünen kritisieren Unterstützung für ein Hilfsbündnis. Bürgermeister Mike Rexforth verteidigt sein Vorgehen.

In Schermbeck gibt es Streit um einen Hilfseinsatz des Teams „Wir für Schermbeck“, das unter anderem von Timo Gätzschmann als Bürgermeisterkandidat von „Die Partei“ ins Leben gerufen wurde. Die Grünen-Fraktionschefin Ulrike Trick erhebt den Vorwurf, in der Corona-Krise würde der Datenschutz in der Gemeinde zu locker gehandhabt. Außerdem hätte Gätzschmann in Zeiten des gesellschaftlichen Stillstands durch Hausbesuche die Chance, politisch zu punkten.

Der Vorwurf ist pikant, wörtlich nennt Trick in ihrer Mitteilung den Namen Gätzschmann nicht. Trick formuliert, dass die Corona-Krise in vielen Bereichen „Flexibilität und Kreativität von Bürgern, Politikern und Verwaltungen“ fordere. Jede Maßnahme müsse aber eine gesetzliche Grundlage haben. Diese sehe sie durch die Weitergabe personenbezogener Daten von Behörden an Dritte gefährdet. „Auch noch so gutgemeinte Hilfsaktionen müssen rechtssicher sein. Da kann es nicht sein, dass der Kandidat einer Partei für die kommende Kommunalwahl im Auftrag einer Gemeindeverwaltung Mund-und Nasen-Masken verteilt und vielleicht an der Haustür noch ein Schwätzchen hält.“ In Zeiten, wo von Bundes- und Landesregierung zur Vermeidung von Kontakten aufgerufen wird, sei dies ein „Skandal“, formuliert Trick. „Da die Hilfsmittel zunächst nur an eine bestimmte Altersgruppe verteilt werden, wird hier nicht nur dem Kontaktverbot, sondern auch dem Datenschutz zuwider gehandelt.“