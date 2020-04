Wirtschaft in der Krise : Die Kurzarbeit-Zahlen sind eine schwer fassbare Größe

Wirtschaft in der Krise

Niederrhein Etwa jeder fünfte Betrieb hat laut Arbeitsagentur Kurzarbeit angezeigt. Die IHK stellt fest, dass bei einem Drittel der Unternehmen die Geschäfte ruhen.

Die Corona-Krise ist in der Arbeitsagentur Wesel, die für die Kreise Wesel und Kleve zuständig ist, stark spürbar. Die Mitarbeiter haben bis Freitag, 27. März, mehr als 2200 Beratungsanfragen und rund 4200 Anzeigen von Kurzarbeit registriert. Das waren die beiden wichtigsten Botschaften von Agenturchefin Barbara Ossyra in ihrem monatlichen Bericht zur Lage auf dem Arbeitsmarkt am Dienstag. Einordnen lässt sich allerdings noch wenig. Denn erst die Zahlen für April werden Aufschluss über Details geben.