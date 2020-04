Aktion #rpgemeinsamstark : Wettbewerb für Kinder: Kreative Maler und Schreiber gesucht

Kreis Wesel Die Kleinen können Bilder malen, die Großen Kurzgeschichten schreiben: Wer bringt im Bild oder Text die Wörter Pony, Blumen, Schokokuchen und Luftballon unter? Attraktive Familienpreise warten auf die Gewinner.

Man kann dieser Corona-Krise auch Positives abgewinnen, denn in vielen Kinderzimmern wächst in diesen Tagen die Kreativität ins Unermessliche. Es wird gebastelt, gemalt und aufgeschrieben – und oft lautet die Empfängeradresse Oma und Opa. Viele Familien machen derzeit die Erfahrung, dass der neu entstandene Freiraum – Fußballtraining oder Tanzstunde fallen ja aus – kreativ gefüllt wird. Plötzlich werden Talente entdeckt, die jahrelang geschlummert haben.

Zoo Duisburg Der Duisburger Zoo spendiert eine Familienkarte für einen Ausflug in den Zoo. Er würde sich freuen, wenn auch Zootiere in Text oder Bild vorkommen. Archäologischer Park Xanten Der Römerpark spendiert eine römische Spielesammlung, ein reich illustriertes Kinderbuch „Ein Tag im römischen Xanten“ für Kinder ab neun Jahre sowie das beliebtes Wimmelbilderbuch „Mein Archäologischer Park“ für die ganz Kleinen.

So soll es funktionieren: Alle Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren vom Niederrhein sind eingeladen, ein frühlingshaftes Bild zu malen. Weil wir die Kreativität etwas herausfordern wollen, sollten in diesem Bild allerdings folgende vier Gegenstände in jedem Fall vorkommen: Pony, Blumen, Schokokuchen und Luftballon. Wie diese Gegenstände kombiniert werden, ob das Pony an einem Luftballon fliegt oder Schokokuchen isst, bleibt der Kreativität des Nachwuchses vorbehalten.