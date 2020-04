Witziges aus der Backstube : Thomas Puppe backt Klorollen

Düsseldorf Das begehrteste Produkt Deutschlands gibt es in Oberkassel jetzt auch als Kuchen.

Bäckermeister Thomas Puppe macht keinen Hehl daraus, die Idee geklaut zu haben: „Ein Dortmunder Kollege hat es vorgemacht, ich finde es toll, denn so können wir vielleicht wieder etwas lachen in der Corona-Krise.“ Das Produkt, das Puppe in seinen gesamten Filialen verkauft, läuft wie geschnitten Brot, nur dass es ein Kuchen ist. Der Clou: Er sieht aus wie eine Klorolle.

Entschlossen, in der Corona-Krise die Flucht nach vorne anzutreten, ist Puppe auch. Er und die anderen Handwerksbäcker Düsseldorf pflegen eine gemeinsame Facebookseite, auf der sie schreiben: „Uns haben die letzten Wochen herausgefordert, stark und kreativ zu sein, damit wir nicht nur in der Krise, sondern auch nach der Krise in voller Stärke für Euch da sein dürfen. Daher möchten wir Euch aufrufen, weiter bei eurem Lieblings-Handwerksbäcker einzukaufen. Wir Düsseldorfer Handwerksbäcker und -bäckerinnen stehen zusammen, so wie ganz Düsseldorf zusammen steht.“