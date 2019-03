Reiten: Geländetage beim RV Obrighoven mit Ingrid Klimke

Wesel Die zweifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin startet bei der Vielseitigkeits-Veranstaltung auf der Anlage Hohe Mark. Auch die Deutsche Meisterin Julia Krajewski ist dabei.

Der RV Sankt Hubertus Obrighoven ist Sorgen ums Wetter gewohnt, wenn er seine Geländetage im Frühjahr ausrichtet. Vor einem Jahr musste die Veranstaltung zum zweiten Mal nach 2013 abgesagt werden. Der Boden auf der Anlage Hohe Mark war knochenhart gefroren, das Risiko für Reiter und Pferde deshalb zu groß. In der vergangenen Woche drohte erneutes Unheil, als Stürme und heftiger Regen über das Land zogen. „Da haben wir uns schon Gedanken gemacht, ob es klappen könnte. Zum Glück hat sich das Wetter gebessert. Und die Prognose für das kommende Wochenende ist gut“, sagt RVO-Vorsitzender Hans-Peter Abeck.

Der Clubchef rechnet deshalb damit, dass die Geländetage, die am Samstag und Sonntag jeweils um 8 Uhr beginnen, bei „optimalen Bedingungen“ über die Bühne gehen können. Der Verein hat viel dafür getan. Er hat im Winter unter anderem neue Hindernisse für die Geländestrecke gebaut und sich weitere bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in Warendorf geliehen. „Denn wir wollen dem Trend, dass in der Vielseitigkeit immer mehr auf mobile Hindernisse gesetzt wird, gerecht werden“, sagt Abeck.