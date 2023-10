„Es trifft und berührt“ Gosens packt Pakete für Obdachlose

Robin Gosens hörte bei der Rede eines Streetworkers aus Boston sehr aufmerksam zu. Dann packte der Außenverteidiger des 1. FC Union Berlin gemeinsam mit Raekwon McMillan, dem Linebacker der New England Patriots, beim Verladen der Hilfspakete für Obdachlose in einen Lieferwagen mit an. Gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Arne Friedrich und NFL-Footballern nahm Gosens am Dienstag an einer Charity-Aktion der Stiftung Nationalmannschaft in Foxborough teil.