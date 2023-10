Fußball-Kreisliga A Silas Baumbach trifft direkt bei seiner Rückkehr

Auf dem laut Gästetrainer „tief zu bespielenden Traumplatz“ tasteten sich beide Teams zunächst ab. Die Rheinberger gingen von Beginn an früh drauf. Nach einem Tackling von Kapitän Jonas Baumbach an der Außenlinie traf Jonas van den Brock nach 24 Minuten zum 1:0-Pausenstand. Der BSV wurde im ersten Durchgang vor allem aus der Ferne gefährlich, die Concordia nach der Pause immer zwingender. Van den Brock verwertete ein starkes Solo von Christoph Berghausen (50.) und schob 14 Minuten später seinen dritten Treffer nach (64.). Ein weiterer wurde wegen Abseits aberkannt. Die Gastgeber blieben am Drücker und hätten nach einem Gerangel im Sechzehner noch einen Elfmeter bekommen können.