Reittalent aus Mönchengladbach : Nachwuchsreiterin Charlotte Boeken empfiehlt sich für höhere Aufgaben

Charlotte Boeken vom RFV Hubertus Anrath-Neersen feierte mit ihrem Pferd Kaischa bei den Rheinischen Meisterschaften in Langenfeld den Titel in der Springreiterklasse „Children”. Foto: RFV Hubertus Anrath-Neersen

Reiten Bei den Rheinischen Meisterschaften in Langenfeld hat die Mönchengladbacherin Charlotte Boeken vom RFV Hubertus Anrath-Neersen mit ihrem Pferd Kaischa der Konkurrenz keine Chance gelassen. Dafür wurde die Zwölfjährige gleich mehrfach belohnt.

Die zwölfjährige Charlotte Boeken vom RFV Hubertus Anrath-Neersen hat nach drei Qualifikationsprüfungen bei den Rheinischen Meisterschaften in Langenfeld auf Kaischa den Titel in der Klasse Children geholt. Sie gewann mit dieser Meisterschaft einen Lehrgang beim Olympiateilnehmer Franke Sloothaak. Die Rheinische Meisterin wurde zudem zur weiteren Sichtung für die Deutschen Jugendmeisterschaften eingeladen. Das verpflichtende Turnier hierzu ist vom 22. bis 24. Juli auf der Anlage von Landestrainer Holger Hetzel angesetzt.

Durch souveräne Ritte in den drei Wertungsprüfungen setzte sich Charlotte Boeken von der Konkurrenz ab. Sie ist seit ihrem sechsten Lebensjahr begeisterte Reiterin und hatte die ersten Erfolge in Spring- und Dressurprüfungen mit ihrem eigenen Pony. Da die Mönchengladbacherin immer mehr Gefallen am Springsport fand, zog das Pferd Happy Hermes in die Familie ein. Mit ihm begann ihre Springkarriere in der Klasse E. Im Juli des vergangenen Jahres wechselte sie zum Trainer Matthias Gering. Unter ihm schaffte sie mit ihrem Happy Hermes zügig und erfolgreich den Sprung von der Klasse E über die Klasse A nach L. Ihr Ausbilder Matthias Gering – ebenfalls ein erfahrener Springreiter bis zur schweren Klasse S – erkannte früh das Talent der Zwölfjährigen, sodass zur weiteren Förderung ihre Eltern das Springpferd Kaischa kauften.