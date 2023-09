Verletzte nach C-Liga-Fußballspiel Prügelei am Xantener Fürstenberg – Polizei muss anrücken

Alwin Henter hatte am vergangenen Sonntag gerade die C-Liga-Fußball-Partie zwischen dem TuS Xanten II und Büdericher SV II (2:1) abgepfiffen, als er hinter seinem Rücken Geschrei hörte. Als sich der Schiri umgedreht hatte, sah er, wie sich mehrere Personen auf dem Rasen prügelten. „Der Büdericher Kapitän lag halb am Boden. Auf ihn wurde eingeschlagen“, schilderte der Spielleiter seine ersten Eindrücke. Rund zwei Minuten dauerte die Prügelei, an der Zuschauer wie Fußballer beteiligt waren, wie Videobilder der Streamingplattform Staige.tv zeigen. Die Polizei rückte mit drei Streifenwagen an, auch ein Rettungswagen war später vor Ort.