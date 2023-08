Sport-Event in Xanten Was man zum 37. Nibelungen-Triathlon wissen muss

Liga-Wettkampf In Xanten endet am 3. September die Verbandsliga-Saison. Thomas Müller, Ingo Schürmann, Jens Burkhard und Dennis Overfeld werden für den TuS versuchen, nochmals viele Punkte zu sammeln. Der Klassenerhalt ist so gut wie gesichert. Derzeit steht die Mannschaft in der 16er-Gruppe auf Platz zehn. Ringo Haupt: „In dieser Besetzung hat die Mannschaft möglicherweise noch Potenzial nach oben. Zwischen Platz zehn und sechs liegen nur fünf Punkte, während zum ersten Abstiegsrang ein Polster von elf Punkten besteht.“