Vorfall beim TuS Xanten II in Kreisliga C Mehrjährige Sperren für Fußballspieler nach Massenschlägerei

Nach der Kostenpflichtiger Inhalt Massenschlägerei nach dem Spiel in der Fußball-Kreisliga C zwischen dem TuS Xanten II und dem Büdericher SV II Mitte September hat das Sportgericht des Fußball-Kreises Moers nun knallhart durchgegriffen. Das Gremium um den Vorsitzenden Heinz Kremers sah es als erwiesen an, dass drei Spieler des TuS Xanten gewalttätig geworden waren.