Jahreshauptversammlung des Sozialverbandes : VdK in Gahlen will Beiträge für Mitglieder leicht erhöhen

Gerhard Becks (r.) informierte über die Entwicklung des VdK in Gahlen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck 38 Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Gahlen beteiligten sich am Mittwoch an der vom Vorsitzenden Gerhard Becks geleiteten Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus an der Kirchstraße.

Wolfgang Jörgens und Hermann Heiligenpahl berichteten über die Finanzen des Ortsverbandes. Das Jahr schloss erneut mit einem Überschuss ab. „Das ist ein guter Grundstock fürs Jubiläum“, stellte Gerhard Becks fest. Im Jahre 2022 feiert der VdK-Ortsverband sein 70-jähriges Bestehen.

Als stellvertretende Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes am Niederrhein berichtete Erika Heckmann über den steigenden Zuspruch des Kreisverbandes, dem inzwischen 27.950 Mitglieder angehören. Der Bedarf an Beratungen in allen sozialrechtlichen Fragen sei in den letzten Jahren gestiegen und der VdK berate die Menschen in Fragen des Rentenrechtes, des Schwerbehindertenrechtes, der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung. Beratung gibt es auch beim sozialen Entschädigungsrecht, bei der Arbeitslosenversicherung und bei der Grundsicherung. Geschulte Kräfte helfen beispielsweise bei der Antragstellung für einen Behindertenausweis, prüfen Bescheide und vertreten die VdK-Mitglieder gegenüber Behörden wie Kranken- und Pflegekassen, Berufsgenossenschaften, Arbeitsagenturen und Versorgungsämtern.

„Der VdK-Kreisverband bietet an 13 verschiedenen Orten im Kreisverbandsgebiet Beratungssprechstunden an“, berichtete Heckmann. Sechs Rechtsanwältinnen stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Die von den Gahlenern in der Regel aufgesuchte Beratungsstelle befindet sich in der Caritas-Beratungsstelle direkt neben dem Weseler Bahnhof, Franz-Etzel-Platz 15. Sie hat geöffnet montags von 11 und 17 Uhr.

Über die Beratungen in den genannten Feldern hinaus bietet der Gahlener Ortsverband seinen Mitgliedern ein Stück soziale Heimat. Vorstandsmitglieder besuchen Geburtstagskinder, wenn diese 75 und 80 Jahre alt werden. Danach gibt es jährlich Geburtstagsbesuche. Krankenbesuche werden ebenfalls vorgenommen und bei Bedarf begleitet ein Vorstandsmitglied ein Mitglied zur Beratungsstelle in Wesel. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf fünf Euro pro Monat, soll aber ab Januar 2019 auf 5,50 Euro angehoben werden, sofern ein entsprechender Antrag vom Landesverbandstag im Mai in Bielefeld befürwortet wird. Zum Jahresprogramm gehört auch diesmal ein Ausflug. Am 9. Juli fährt der Gahlener VdK-Ortsverband zum Schloss Nordkirchen und nach Ascheberg. Auf dem Programm steht auch eine Fahrt mit dem Clemens-August-Express in Davensberg.