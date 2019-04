Jugendarbeit in Hamminkeln : Neue Freizeitangebote für Schüler

Schüler aus Hamminkeln, die gerne mit dem Mountainbike unterwegs sind, können am Samstag, 27. April, mit zum Bikepark nach Doetinchem fahren. Foto: Stadt Hamminkeln

Hamminkeln Die mobile Kinder- und Jugendarbeit Hamminkeln hat ihr neues Programm für Frühling und Sommer vorgestellt.

Für Thomas Tangelder von der Stadt Hamminkeln beginnt jetzt wieder die Hochsaison, denn im Frühling und Sommer trifft er die meisten Kinder und Jugendlichen an, wenn er mit seinem Bulli von montags bis freitags ab 17 Uhr in Hamminkeln und seinen Ortsteilen unterwegs ist: an jedem ersten und dritten Montag im Monat in Dingden und Ringenberg, dienstags zum Fußballtraining auf wechselnden Bolzplätzen innerhalb der Stadt, an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat in Mehrhoog, an jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat in Hamminkeln und immer freitags in Brünen.

Für spontane Aktionen hat der Diplom-Sozialpädagoge immer Bälle und Spielmaterial für kleinere und größere Gruppen im Gepäck. Darüber hinaus bietet der 61-Jährige aber auch ein buntes Programm an. So geht es in diesem Sommer unter anderem in den Kletterwald am Pröbstingsee, zum Bikepark nach Doetinchem und zum Courage-Musikfestival am Schloss Moyland.

Info Mitmachen und weiter informieren Anmeldung Jugendzentrum „Juze“, Diersfordter Straße 34a, (nicht für Aktionen vor Ort, nur für Ausflüge) Kontakt t.tangelder@hamminkeln.de; Tel. 0175 2976911

Unterstützt wird Thomas Tangelder in seiner Arbeit teilweise auch von ehrenamtlichen Mitarbeitern. „Allein wäre die Vielzahl an Angeboten gar nicht machbar“, sagt der Diplom-Sozialpädagoge, der kürzlich sein Sommerprogramm veröffentlicht hat. Hier ein Überblick:

Am Freitag, 26. April, können sich Kinder ab acht und Jugendliche bis 17 Jahren auf einen Besuch im Kletterwald am Pröbstingsee bei Borken freuen. Abfahrt ist um 10 Uhr, die Rückkehr um 16 Uhr.

Wer gerne mit dem Mountainbike unterwegs ist, sollte sich den 27. April unbedingt freihalten. An diesem Samstag geht es in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zum Bikepark nach Doetinchem. Mit dem Fahrrad über Fronleichnam ins Sommercamp an den Meddosee in der Nähe von Winterswijk fahren Kinder von acht bis zwölf Jahren vom 19. bis 22. Juni. Ein bunter Abend, eine Spiele-Olympiade und der Besuch eines Indoor-Spielparks sind die Höhepunkte des Programms.

Wincent Weiss, Mike Singer, Selina Mour und viele mehr sind am 29. Juni auf der Bühne des Courage-Festivals am Schloss Moyland im Kreis Kleve zu sehen. Die Fahrt In Kooperation mit dem Jugendzentrum in Hamminkeln für alle Musikfans ab zwölf beginnt um 14 Uhr und endet um Mitternacht.

„30 Grad und heißer“ – unter diesem Motto gibt es am Mittwoch, 12. Juli von 15 bis 18 Uhr im Dingdener Freibad lustige Wettkampfspiele und verschiedene Ballturniere. Anschließende Abkühlung garantiert.

In der ersten Sommerferienwoche ist das Spielmobil mit der Spiel-Olympiade in den Ortsteilen unterwegs: 15. Juli Schulhof Grundschule Dingden, 16. Juli Schulhof Grundschule Wertherbruch, 17. Juli Wiese Grundschule Mehrhoog, 18. Juli Bolzplatz Dingden und 19. Juli Schulhof Grundschule Brünen jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Am Montag, 26. August, 21 Uhr, wird im Freiluftkino in Brünen ein Film für die ganze Familie gezeigt. Kartenreservierungen sind ab dem 1. Juli möglich.

