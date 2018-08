Schermbeck: Sommerfest des VdK Gahlen

Schermbeck Auf dem Kamphaus-Hof (Ruloff) im Gahlener Bruch feierte der VdK-Ortsverband Gahlen jetzt sein Sommerfest. Etwa 50 Gäste konnte der Vorsitzende Gerhard Becks in den zum Partyraum umgebauten ehemaligen Stallungen begrüßen.

In der jetzigen Form bedeutete das Sommerfest eine Premiere. In früheren Jahren hat der VdK-Kreisverband Wesel in jedem Jahr ein zentrales Sommerfest für alle Ortsverbände ausgerichtet. Nachdem die ehemaligen Kreisverbände Wesel und Kleve sich zum 1. Januar 2005 zum neuen Kreisverband am Niederrhein zusammengeschlossen hatten und ein Jahr später noch der ehemalige Kreisverband Duisburg aufgenommen wurde, entstand mit 55 Ortsverbänden ein solch großes Verwaltungsgebilde, dass die gemeinsamen Sommerfeste nicht mehr so einfach umzusetzen waren. Es blieb bei ein paar Einzelversuchen. Im September 2015 war Gahlen Gastgeber fürs Sommerfest des Kreisverbandes.„Dann feiern wir eben für uns“, hieß die Devise des Gahlener VdK-Vorstands, als sich kein Ortsverband mehr bereiterklärte, ein Sommerfest auszurichten.