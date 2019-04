An der Maassenstraße in Schermbeck : An Kanalbrücke werden jetzt die Platten erneuert

Die seit zwei Jahren fehlenden Gehwegplatten werden ersetzt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Seit nahezu zwei Jahren ist die Brücke, die an der L 104 (Maassenstraße) über den Wesel-Datteln-Kanal führt, nur einspurig befahrbar. In den letzten Wochen schien es so, als hätte das Wasser- und Schifffahrtsstraßenamt die Baustelle ganz vergessen.

Nun soll es weitergehen. Am 17. Juli 2017 war die Brücke komplett gesperrt geworden. Im Rahmen einer Bauwerksprüfung wurden statisch relevante Schäden vorgefunden. Zur Behebung wurde der Straßenzug komplett gesperrt. Damals wurden die Platten auf den Gehwegen entfernt. Nach zwei Monaten wurde die Vollsperrung aufgehoben. Die danach begonnene einspurige Befahrbarkeit sollte durch den Einbau neuer Platten im Frühjahr 2018 beendet werden. Da im Zuge der Bundestagswahl und der schwierigen Koalitionsvereinbarungen die Finanzierung nicht gesichert war, verzögerte sich die Bestellung bis Ende 2018.