„Böse Buben“ in Brünen : Deutschlands ältester Kegeljunge

Friedhelm Moschüring ist mittlerweile 62 und immer noch fit genug, um auf der Bahn im Saal Glowotz die Kegel aufzustellen. Das macht er, seit er 18 ist. Foto: Klaus Nikolei

HAMMINKELN Im Saal der Brüner Gaststätte Glowotz stellt Friedhelm Moschüring Kegel auf, seit er Volljährig ist. Mittlerweile ist er 62 – und noch fit.

Im alten Saal der Brüner Gaststätte Zur Quelle, der im Ort nur als Saal Glowotz firmiert, ist die Zeit irgendwann stehengeblieben. Denn hier gibt es sie noch, eine dieser urigen Kegelbahnen, die man eigentlich nur aus den Heimatfilmen der Nachkriegszeit kennt, in denen ein flinker Bursche die nieder gestreckten Knüppel in Windeseile zurück an die richtige Position stellt, weil die nächste Kugel bereits in Richtung alle Neune rollt.

Pfeilschnell ist auch der Glowotz- Kegeljunge. Wobei der Begriff Junge nicht so ganz passt. Schließlich ist Friedhelm Moschüring mittlerweile 62 und damit wohl einer der ältestens seiner Zunft im ganzen Lande – wenn nicht der Älteste überhaupt. So genau kann das niemand sagen. Auch nicht beim Deutschen Kegler- und Bowlingbund in Berlin, wo man weder über das Alter von Kegeljungen eine Statistik führt und auch sonst keinerlei Auskünfte geben kann über die Zahl der komplett handbetriebenen Kegelbahnen.

Wenn die Kugeln rollen und treffen, muss Friedhelm Moschüring aufpassen, dass er nicht von einem Kegel getroffen wird. Foto: Klaus Nikolei

Info Schon die alten Ägypter haben gekegelt Geschichte Schon die Germanen sollen mit Steinen auf Knochen geworfen haben. Bei Ausgrabungen in Ägypten wurde ein Kinderkegelspiels entdeckt, das aus der Zeit 3500 v.Chr. stammt. In Xanten ist eine Kegelgilde für das Jahr 1300 belegt.

Seit seinem 18. Lebensjahr ist Friedhelm Moschüring, ein früherer Mitarbeiter von Opel Lackermann in Wesel, nebenbei als Kegeljunge tätig und stellt auf, was andere umwerfen. In Hochzeiten praktisch jeden Abend, mittlerweile immerhin noch sechs Mal im Monat. Dafür gab es früher ein paar Groschen, später ein paar Mark, heute ein paar Euro. „Es ist, kann man sagen, mein Hobby“, sagt der 62-Jährige. Wenn er einmal keine Zeit hat, dann übernimmt ein junges Mädchen seinen Part.

Friedhelm Moschüring ist ein vorsichtiger Kegeljunge. Foto: Klaus Nikolei

Beim Besuch unserer Redaktion arbeitet er für die „Bösen Buben“. Ein gut gelauntes Trüppchen, zu dem sieben leicht bis mittelgraue Herren gehören, von denen sich zwei als Gründungsmitglieder des 1957 aus der Taufe gehobenen Clubs zu erkennen geben. Es ist schon ein exklusiver Kreis, der da alle zwei Wochen eine ruhige Kugel schiebt. Denn ein neuer Bube wird nur aufgenommen, wenn alle in geheimer Abstimmung für den Kandidaten votieren. Das ist allerdings schon lange nicht mehr geschehen.

Immer dienstags von 20.30 bis 23 Uhr schieben die „Bösen Buben“ eine ruhige Kugel. Foto: Klaus Nikolei

„Es war ja damals nichts los im Ort. Deshalb haben wir den Club gegründet“, sagt Günter Grüttjen (81), Mitglied der ersten Stunde. Die „Bösen Buben“ treffen sich jeden zweiten Dienstag von 20 bis 23.30 Uhr im Hinterzimmer des alten Saal. Und weil die Gruppe der 68 bis 81 Jahre alten „Bösen Buben“ sportlich äußert fit ist, bleibt Friedhelm Moschüring während des Spiels kaum Zeit zum Verschnaufen. Um von den Kegeln nicht getroffen zu werden, schwingt er sich jedes Mal auf die schmale Brüstung am Ende der Bahn, um dann fix sämtliche Kegel wieder aufzurichten. „Das ist echte Knochenarbeit“, sagt er. Ernsthaft verletzt wurde er bei seiner Arbeit auf der Bahn bislang noch nicht. Seine Dienstleistung wird von den „Bösen Buben“ unter anderem mit dem einen oder anderen Pils belohnt, das Wirtin Ilse Glowotz den durstigen Sportlern serviert. Die erzählen, wer kann es ihnen verdenken, nur zu gerne auch von alten Zeiten. Zum Beispiel, als man, nachdem der Kegeljunge erschöpft nach Hause gegangen ist, noch Skat oder Doppelkopf gespielt hat bis in den frühen Morgen hinein. Und die Wirtin saß nicht selten mit am Tisch. Oder an die vielen netten Ausflüge. Ziele waren unter anderem Mayschoss (Ahr), Berlin und Hamburg. Mittlerweile ist das Münsterland bevorzugtes Reisegebiet. Man plaudert, man prostet sich zu. Dann geht’s weiter. Und Friedhelm Moschüring nimmt wieder seinen Platz ein am Ende der Bahn unter den neun an der Rückwand blinkenden Lämpchen, die zeigen, wie erfolgreich der Wurf war.

Die Bahn aus heller Buche wurde Ende des 19. Jahrhunderts ihrer Bestimmung übergeben. Seitdem hat sich so gut wie nichts geändert. Foto: Klaus Nikolei

Übrigens: Die historische Kegelbahn hat der Brüner Kegelbahn-Bauer Kamper Ende des 19. Jahrhunderts aus heller Buche gezimmert. Die Ergebnisse der Kegler werden nach wie vor mit weißer Kreide aufs schwarze Schiefertäfelchen geschrieben. Gelegentlich kommen auch Gruppen aus der Region, um auf der alten Bahn zu kegeln.