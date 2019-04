Kolumne: Gott und die Welt : Das Handy – Segen und Fluch zugleich

Wesel Endlich geht es los in den kurzen Wanderurlaub. Drei Stunden Fahrt noch, dann werde ich die Freunde treffen, und morgen früh geht es auf die erste Wanderetappe. Plötzlich bin ich wieder im Hier und Jetzt: Oh Schreck!

Jetzt bin ich schon zehn Minuten unterwegs. Und plötzlich schießt es wie ein Blitz durch den Kopf: Das Ladekabel für das Mobiltelefon liegt noch zu Hause. Aus heiterem Himmel sehe ich vor dem inneren Auge: Es liegt noch am gewohnten Platz in der Wohnung.

Es hilft nichts! Ich muss umkehren und das Kabel holen. Ohne bin ich aufgeschmissen. Die zehn Minuten Rückweg nach Hause führen mir vor Augen, wie abhängig mein Alltag und auch meine Freizeit von dem einen Gerät geworden ist: Die Wanderkarten, einst genutzt wie der Autoatlas, verstauben im Regal. Die Wander-App ist viel detaillierter und macht die Orientierung um so vieles einfacher. Und natürlich die vielen anderen Funktionen über das Telefonieren hinaus. Verräterisch ist, dass das Gerät mir die „Bildschirmzeit“ wochenweise bilanziert: So oft und so lange habe ich auf das Ding gestarrt, gelesen, geschrieben, …

Mir wird klar: Ich brauche das Ding. Das vergessene Ladekabel ist nur der Auslöser für die Erkenntnis, dass mein Alltag, so wie ich ihn gestalte, auf den vielen Funktionen des Mobiltelefone ruht. Segen und Fluch zugleich! Segen, weil es so vieles erleichtert und möglich macht. Fluch, weil ich so deutlich spüre, wie ich mich abhängig gemacht habe.

Mir fällt auf, ich bin nicht nur vom Telefon und seinen Funktionen abhängig. Mein Alltag wird trübe, wenn ich ganz allein, ohne Kontakt zu anderen, Freunden, Kollegen oder auch ganz zufällige Begegnungen sein muss. Ich bin angewiesen auf das Gespräch, den Austausch, die Ermutigung und Kritik, die ich mir nicht selber sagen kann. Und ich spüre für mich, dass mein Alltag trübe wird, gibt es keine Gelegenheit zum Gebet, zum Lesen in der Bibel oder einfach nur zum Stillsein mit Gott. Mir wird bewusst, dass ich nicht nur vom Telefon abhängig bin, auch von Kontakten mit Menschen und mit Gott. Ob ich für diese Kontakte auch das Nötige tue, um sie zu ermöglichen und zu pflegen – so wie ich das Ladekabel jetzt von seinem Stammplatz nehme und in die Tasche zum Reisegepäck lege?

