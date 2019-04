New Yorker Familienband : Bailen live in der Haldern Pop Bar

Haldern Ein guter Tipp für Musikfans: Am Sonntag wird in der Haldern Pop Bar ein Leckerbissen serviert.

Den Genre-Stempel Adult Pop („Erwachsenenpop“) verleiht man gerne solchen Bands, die mit technischer Raffinesse spielen, handwerklich perfekt, weniger ungestüm als der wilde Rock. Das New Yorker Trio Bailen ist in dieser Hinsicht sehr erwachsen, denn was man auf ihrem Debüt „Thrilled To Be Here“ hört, ist technisch bisweilen in Perfektion gespielter Folk Rock. Am Sonntag, 28. April, gastieren die Musiker um 20 Uhr in der Haldern Pop Bar, Lindenstraße 1b.