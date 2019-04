Ausstellung und Buchpremiere in Goch : 150 Jahre Boxteler Bahn

Die Organisatoren der Ausstellung „150 Jahre Boxteler Bahn“ freuen sich auf dier Eröffnung im Fünf-Ringe-Haus in Goch. Die Bilder hängen schon an Stellwänden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch/Uedem/Gennep Der Heimatverein Goch, die Stichting Gennep–Niers–Goch und der Heimatverein Uedem haben gemeinsam ein Buch zur Geschichte der Bahn von Boxtel bis nach Wesel herausgebracht. Ein grenzüberschreitendes Projekt, das Samstag zum ersten Mal zu sehen ist.

„Duitse Lijntje“ sagen die Niederländer zu dieser Verbindung, „Boxteler Bahn“ heißt sie auf der deutschen Seite. Vor 150 Jahren wurde die Strecke eröffnet, an die heute noch ein Denkmal an der Uedemer Straße in Goch erinnert und hier und da ein Stück Wall, auf dem einst die Trasse der Boxteler Bahn verlief. Die Heimatvereine Goch und Uedem sowie eine grenzüberschreitende Stiftung haben eine Ausstellung zum Thema vorbereitet und ein Buch herausgegeben. Die Ausstellung im Gocher Haus zu den Fünf Ringen wird am 27. April eröffnet und wechselt am 2. Juni in die Genneper Bücherei.