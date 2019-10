Markt der Möglichkeiten in Schermbeck : Voller Einsatz für Menschen in Indien

Die Mitglieder der Nähgruppe treffen sich regelmäßig im Pfarrheim an der Erler Straße. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Beim Marktplatz der Hilfe Ende November bietet die Schermbecker Nähgruppe wieder selbst gefertigte Produkte an, um eine Näh-Schule in Indien zu unterstützen.

Gleich mehrere Hilfsprojekte in Indien unterstützt die Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus. Während das Kirchbauprojekt im November 2017 mit der Einweihung der Kirche beendet wurde und die Unterstützung von Mädchen in der St. Joseph’s Girls Telugu Medium High School und in der St. Joseph’s English Medium High School schon seit längerer Zeit gewährt wird, wurde im vergangenen Jahr ein Nähzentrum in Ponugodu eröffnet, der Heimat von Pastor Xavier Muppala.

Die Ausbildung der ersten Nähgruppe startete im Oktober 2018 und endete im März. Die Gruppe bestand aus sieben Frauen zwischen 18 und 25 Jahren, die acht Stunden am Tag das Nähen gelernt haben. In der Gruppe waren drei Religionen (Christen, Hindus und Muslime) vertreten. Es herrschte eine gute Atmosphäre und große Begeisterung. Am Ende der Ausbildung bekamen alle Frauen die benutzte Nähmaschine als Geschenk. Mit dieser Maschine können die Frauen zu Hause arbeiten und ihre Familie finanziell unterstützen.

Am 15. April startete die zweite Nähgruppe. Sie besteht aus zehn Frauen zwischen 15 und 20 Jahren. Sie lernen bis zum Ende November das Nähen an diesen Maschinen. Auch sie bekommen zum Schluss ihrer Ausbildung die Maschinen als Geschenk. „Ein Dankeschön an den Lions-Club Wesel für die zehn neuen Nähmaschinen“, so Pastor Muppala.