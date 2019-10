Wintergäste sind da : Biostation bereit für Gänse-Exkursionen

Wesel (RP) Die traditionellen Wintergäste aus Sibirien sind da. Wie die Biologische Station Kreis Wesel mitteilt, haben die arktischen Gänse den langen Weg bis an den Niederrhein geschafft. Gut die Hälfte scheint schon da zu sein.

In den kommenden paar Wochen dürften die meisten Nachzügler folgen. Blässgans, Saatgans, Weißwangengans und so einige Seltenheiten machen sich das Grünland beidseits des Rheins zueigen, verkosten das Gras und machen es sich zum Schlafen am und auf dem Wasser bequem. Die Biostation bietet wieder Busexkursionen an. Die Termine können unter www.bskw.de/termine.html eingesehen werden. Los geht‘s am Samstag, 23. November, um 10 Uhr bei der Biologischen Station, Naturschutzzentrum, am Freybergweg 9 in Wesel (zwölf Euro, Kinder sechs Euro). Anmeldung: info@bskw.de oder 0281 962520 Foto: Hans Glader