Zusammenstoß zweier Pkw : Drei Personen bei Unfall in Schermbeck verletzt

Schermbeck Bei einem Unfall auf der Östricher Straße in Schermbeck-Gahlen sind am Donnerstagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Schermbeck mit seinem Pkw die Östricher Straße aus Richtung Dorsten in Fahrtrichtung Gahlen. In Höhe der einmündenden Bestener Straße bog er nach links in diese ab. Hierbei übersah er den Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Recklinghausen, der die Östricher Straße in Gegenrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.