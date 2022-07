Zum Start ins Wochenende : Das gibt’s auf dem Ratinger Feierabendmarkt

Ratingen Schlemmen, entspannen, Freunde treffen – in der Innenstadt öffneten am Freitag wieder die Streetfood-Stände. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

(jün) Entspannt ins Wochenende starten, mit Freunden ausgehen, dabei einen exotischen Cocktail trinken und schauen, was es an den verschiedenen Streetfood-Ständen rund um den Marktplatz gibt. Das ist das Anliegen des Ratinger Feierabendmarktes.

Von Burgern und Pommes über Flammkuchen, Poffertjes, Wildbratwurst und -gulasch, schwäbische Spezialitäten bis hin zu Cocktails und Champagner war auch am Freitag wieder alles dabei. Natürlich auch – wie immer – vegetarische und vegane Gerichte, die all diejenigen, die auf Fleisch und tierische Produkte verzichten, schlemmen wollen.

An jedem dritten Freitag im Monat machen in den Sommermonaten von 16 bis 21 Uhr diverse Streetfoodanbieter mit ihren rollenden Küchen in der Ratinger Innenstadt Station, um gemeinsam mit lokalen Anbietern die Besucher mit internationalen Köstlichkeiten zu verwöhnen und ein wenig Urlaubsatmosphäre zu zaubern.