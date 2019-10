Kostenpflichtiger Inhalt: Vortrag und Pflegeeinsatz : Warum der Volksbund jährlich sammelt

Zwölf ehemalige Soldaten haben auf dem Zentralfriedhof in Wien das 26.000 Quadratmeter große Feld der Soldatengräber gepflegt. Foto: Reservisten der Kreisgruppen Gelsenkirchen / Recklinghausen und Wesel

Hamminkeln/Wesel Kriegsgräberfürsorge kostet Geld und Kraft. In Wien waren zwölf Mann von Rhein und Ruhr jetzt im Pflegeeinsatz. In der Schill-Kaserne gab es am Mittwoch einen Vortrag zur traditionellen Straßensammlung im November.