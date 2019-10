Abgabestellen in Wesel : Jetzt mitmachen: Eine gute Tat für Kinder in Not

Wesel In Wesel gibt es gleich mehrere Stellen, bei denen Pakete für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben werden können. Spätester Abgabetermin ist Samstag, 16. November.

Nicht nur bei Schuh Robers an der Hohen Straße in Wesel können, wie berichtet, im November Pakete für die zum 24. Mal bundesweit durchgeführte Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben werden. Sondern natürlich, so wie in jedem Jahr, auch in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde an der Gabainstraße 20 im Schillviertel. Und zwar an den Samstagen 2., 9. und 16. November, jeweils in der Zeit von 11 bis 15 Uhr. Annahmestelle ist übrigens auch das Fachgeschäft „Time out kitchen“ der Eheleute Neugebauer, Am Schepersfeld 31, das dienstags bis freitags immer von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat.