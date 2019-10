Himmel & Erde : Wir sind mehr!

Superintendent Thomas Brödenfeld , Wesel. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Ist Deutschland ein antisemitisches Land? Das Attentat von Halle offenbart nur einen schockierenden Höhepunkt des alltäglichen Judenhasses in unserem Land. Und es steht zu befürchten, dass dies nicht die letzte Tat diesen Ausmaßes bleibt.

Tag für Tag werden etwa fünf antisemitische Angriffe in Deutschland zur Anzeige gebracht, die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Das Wort „Jude“, so eine jüngste Umfrage, ist an vielen Schulen zu einer beliebten Beleidigung geworden, es hat anderen, nicht weniger menschenverachtenden Ausdrücken längst den Rang abgelaufen.

In Deutschland verbindet sich in diesen Zeiten der traditionelle Antisemitismus, der die Katastrophe von 1933 maßgeblich gefördert hat, mit dem dumpfen Judenhass der neuen Rechten. 89 Prozent der Juden in Deutschland beklagen zunehmenden Antisemitismus. 44 Prozent der Juden in Deutschland haben schon darüber nachgedacht, ihr Heimatland zu verlassen – ein Höchstwert unter elf europäischen Staaten.

Der braune Sumpf in unserem Land ist noch lange nicht ausgetrocknet. Der Terrorakt von Halle mit dem versuchten Massaker in der Synagoge und den zwei Mordopfern auf offener Straße ist auch ein Resultat der gezielt rechtspopulistischen Politik der AfD. Nun geht die böse Saat auf, die AfD, Pegida, Identitäre Bewegung und andere rechtsextreme Gruppen und Einzelwirrköpfe seit langer Zeit ausgestreut haben. Die verrohte, menschenverachtende und geschichtsverleugnende Sprache, mit der der thüringische AfD-Chef Björn Höcke, der nach jüngster Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Meiningen auch offiziell als Faschist bezeichnet werden darf, seit Jahren über Andersdenkende und Andersglaubende herzieht und die politische Kultur in unserem Land beschädigt, trägt maßgeblich dazu bei, dass Ereignisse wie in Halle unser Land erschüttern können. Der deutsch-französische Journalist Michel Friedman stellte dazu vor wenigen Tagen erst ernüchternd fest: „Es gibt eine Partei des Hasses – und die ist von Millionen gewählt worden.“