Naturschutzgebiet Loosenberge wird 80 Jahr alt : Seltener Wacholder wächst in Damm

Das Naturschutzgebiet Loosenberge ist 80 Jahre alt. Die Wacholderbestände zeugen noch von einer ehemals wesentlich weiter verbreiteten Heidelandschaft. Ein Blick in die Geschichte.

Vier Jahre nach dem Erscheinen des Reichsnaturschutzgesetzes am 26. Juni 1935 wurden die Dammer Loosenberge am 17. Oktober 1939 unter Naturschutz gestellt, also am heutigen Donnerstag vor 80 Jahren. Damals erließ der Verbandspräsident des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk (heute RVR) die „Verordnung über das Naturschutzgebiet Loosenberge“. Die Verordnung regelte Verbote im Naturschutzgebiet südlich der Eisenbahnlinie Wesel-Hervest-Dorsten und nördlich des Weges, der vom Dorf Drevenack zum Bahnhof Damm führt.