Klimaschutzpreis verliehen : Preiswürdig: Baumschutz mit alten Pools

Hamminkeln Eine Idee fürs Wässern von Straßenbäumen erhält den ersten Platz beim Innogy-Klimaschutzpreis Hamminkeln. Am Montag gab es für die Gewinner die Siegerurkunden und insgesamt 2500 Euro Preisgeld.

Die Stadt Hamminkeln hat erneut gemeinsam mit dem Energieunternehmen den Innogy-Klimaschutzpreis ausgeschrieben. Dieser wird jährlich für umwelt- und klimaschützende Maßnahmen von Bürgern verliehen. Feierlich überreichten Bürgermeister Bernd Romanski, Klimaschutzmanagerin Mandy Panoscha und die Leiterin der Innogy-Region Rhein Ruhr, Simone Ehlen, am Montag den Gewinnern die Siegerurkunden und insgesamt 2500 Euro Preisgeld.

Den ersten Platz beim Klimaschutzpreis belegte Verena Hankeln aus Dingden mit ihrem selbst erfundenen System der Bewässerung von Straßenbäumen – eine Wohltat fürs Grün insbesondere im jüngsten Dürresommer. Sie nähte aus altem PVC von kaputten Swimmingpools Wassersäcke mit einem Fassungsvermögen von zehn bis 20 Litern. Diese Wassersäcke bewässern durch Löcher in den Nähten derzeit 16 Bäume am Postweg und Am Freibad. Die Feuerwehr Dingden füllte die Säcke immer wieder nach. Das Engagement von Verena Hankeln wurde mit insgesamt 1250 Euro belohnt.