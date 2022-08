Arbeitsschutz : Gefahren erkennen und vermeiden

In der Industrie sind Helm und Schutzbrillen oft vorgeschrieben. Arbeitsschutz spielt aber nicht nur in der Nähe von großen Maschinen eine Rolle. Foto: Getty Images/iStockphoto/Blue Planet Studio

Der Schutz der Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz ist eine wichtige Aufgabe für Unternehmen. Arbeitgeber dürfen das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie man betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz organisiert.

Bekanntlich ist in Deutschland kaum etwas nicht geregelt. Aber freilich ergeben gesetzliche Regelungen in vielen Bereichen durchaus Sinn, beispielsweise im Arbeits- und Gesundheitsschutz. „Grundlage für ein funktionierendes Beschäftigungssystem ist die Schaffung und der Erhalt sicherer und menschengerechter Arbeitsbedingungen. Ein effizienter Arbeitsschutz und eine wirksame Unfallvermeidung sind hierfür besonders wichtig, vor allem auch im Hinblick auf die Herausforderungen einer durch digitalen Wandel immer schnelleren und anspruchsvolleren Arbeitswelt“, heißt es beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Die gesundheitlichen Gefahren im Unternehmensalltag sind allgegenwärtig. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) beispielsweise schätzte die volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle durch Arbeitsunfähigkeit für das Jahr 2019 mit 712,2 Millionen Arbeitsunfähigkeitstagen auf insgesamt 88 Milliarden Euro. Der Ausfall an Bruttowertschöpfung betrug demnach 149 Milliarden Euro. Und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) schreibt, dass besonders in kleinen und mittleren Betrieben der Ausfall eines Mitarbeiters empfindliche Störungen im Betriebsablauf verursachen könne. Deshalb liege es naturgemäß im unternehmerischen Interesse, Arbeitsunfälle und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu vermeiden.