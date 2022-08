Jahreshauptversammlung​: Neuwahlen bei den Grünen in Rommerskirchen​

Neuwahlen bei den Grünen in Rommerskirchen

Rommerskirchen Nach zwei Jahren trafen die Grünen in Rommerskirchen sich im August erstmals wieder zur Jahreshauptversammlung, um die letzten zwei Jahre zu reflektieren und einen neuen Vorstand zu wählen.

Anwesend waren neben 80 Prozent der Mitglieder auch Kreissprecherin Petra Schenke sowie Tobias Grupe als neuer Kreisgeschäftsführer. Neben vielen Aktivitäten und drei Wahlkämpfen stand die Arbeit der Fraktion, bestehend aus Katharina Janetta (Vorsitzende im Ausschuss für Umwelt-, Tier- und Klimaschutz im Rat der Gemeinde Rommerskirchen), Norbert Wrobel (Fraktionsvorsitzender) sowie Gunnar Dykstra im Mittelpunkt. „Die von den dreien geleistete Arbeit in den letzten zwei Jahren ist enorm und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Ansehen in der Gemeinde deutlich gestiegen ist“, heißt es in einer Pressemitteilung.