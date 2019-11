Kabarettist und WDR 4-Moderator an Karnevalsonntag in Wesel : Stefan Verhasselt freut sich auf närrische Auszeichnung

Lüften das Geheimnis: Ulla Hornemann, Ulrike Westkamp und Frank Schulten freuen sich, dass Stefan Verhasselt im Februar aufs Weseler Grautier steigen wird.

Wesel Der in Kempen lebende WDR 4-Moderator Stefan Verhasselt wird am Karnevalssonntag in der Niederrheinhalle mit dem Eselorden der Kreisstadt geehrt.

Normalerweise haben sich die neuen Weseler Eselordenträger irgendeiner „Eselei“ schuldig gemacht, damit sie traditionell am Karnevalssonntag ab 10.30 Uhr in der Niederrheinhalle auf das berühmte Papp-Grautier steigen und die Auszeichnung in Empfang nehmen können. Doch in diesem Jahr ist es Ulla Hornemann, der Präsidentin des Närrischen Parlamentes, nicht leicht gefallen, ihrem Wunschkandidaten Stefan Verhasselt irgendetwas anzukreiden. Denn der Auserkorene, bekannt als Kabarettist und WDR 4-Moderator, ist ein wahrer Vorzeige-Niederrheiner und Symphatieträger. „Themen, die beim Publikum ein ,Fremdschämen’ erzeugen oder Häme mag er überhaupt nicht. Mit seinem großen Herz für die Eigenarten und Absurditäten seiner Mitmenschen erzählt er in seinen Programmen aus seinem beziehungsweise unserem Leben und huldigt dem schönen Niederrhein, dessen wichtigste Stadt schon seit Hansezeiten Wesel ist“, betonte Hornemann am Montag im Fasskeller, als sie um Punkt 11.11 Uhr zusammen mit Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und ihrem Vize Frank Schulten den Namen des neuen Ordenträgers bekannt gegeben hat.

In der engeren Auswahl waren zunächst unter anderem auch Bundesminister der SPD bekommen. Doch schnell war Hornemann klar: „Ach ne, die kann man ja nicht mal fragen. Die sind ja noch mit ihrer Casting-Show beschäftigt.“ Die Idee, jemanden vom Regionalverband Ruhr (RVR) auszuzeichnen, wurde ebenfalls schnell verworfen. Denn, so Hornemann: „Erst wollen die mitten in unseren schönen Wiesen und Feldern gegen den Willen aller Kies abbauen und dann kriegen sie den Regionalplan nicht fertig. Ne, für so einen Mist kann man die nicht noch auszeichnen.“ Also fiel die Wahl, frei nach dem Motto „Sieh, das Gute liegt so nah“ auf den in Straelen geborenen und in Sankt Tönis bei Krefeld aufgewachsenen Stefan Verhasselt.

Der ist übrigens mächtig stolz, in die Riege der Eselordenträger aufgenommen zu werden, zu denen unter anderem Quiz-Master-Legende Hans Rosenthal, der Sänger Herman van Veen, CDU-Innenminister Herbert Reul und Fußball-Bundesliga-Trainer Peter Neururer gehören. „Das ist mal echt ’ne Nummer. Der Eselorden gehört zur Bundesliga der karnevalistischen Auszeichnungen“, erklärt der 55-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Danach komme nur noch der Aachener Orden Wider den tierischen Ernst.

Natürlich kennt Stefan Verhasselt Wesel. Hier war mehrfach im Bühnenhaus zu Gast, hier wird er 2021 mit seinem neuen Programm auftreten. Auch die Niederrheinhalle ist ihm ein Begriff. „In den 70er Jahren war ich mit meinen Eltern dort bei einer Rassegeflügelausstellung. Meine Oma in Kaldenkirchen hatte einen Stall mit Hühnern. Und jetzt bekomme ich in dieser Halle einen Orden“, sagt er und lacht.

Es ist nicht seine erste Auszeichnung. Seit 2018 ist Stefan Verhasselt nämlich Träger des Ordens van et Möökeshüss, der ihm von WDR 2-Moderatorin (und Eselordenträgerin) Steffi Neu und deren Karnevalsgesellschaft in Uedem verliehen wurde.

Stefan Verhasselt ist überzeugt, dass er das Weseler Publikum am Karnevalssonntag mit einem „Best of“ aus seinen letzten Programmen erfreuen wird. Und sicherlich gibt es auch etwas zu lachen, wenn er den Papp-Esel erklimmt. „Ich habe keinerlei Beziehungen zu Eseln, Pferden und auch nicht zu Ponys. Es ist gut, dass der Esel in Wesel still steht. Das wird sicher etwas unbeholfen aussehen, wenn ich auf ihm sitze.“

Wer Stefan Verhasselt vor dem 23. Februar live sehen möchte, der sollte sich möglichst schnell um Karten für sein Gastspiel in Voerde bemühen. Am Freitag, 22. November, tritt der Kabarettist mit seinem aktuellen Programm „Wer kommt, der kommt – un en bissken Lametta“ in der Kirche an der Grünstraße auf. Karten gibt es unter Telefon 0172 2604484.

(Klaus Nikolei)