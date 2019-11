Ansgar Müller zieht sich zurück, Peter Paic tritt an : SPD will neuen Landrat im Kreishaus

SPD-Kreisvorsitzender Rene Schneider, Landratskandidat Peter Paic und Landrat Ansgar Müller (v. l.). Foto: Julia Hagenacker

Kreis Wesel Der amtierende Landrat Ansgar Müller hat überraschend seinen Rückzug angekündigt. Bei der Kommunalwahl 2020 tritt er als Kreishaus-Chef nicht mehr an. Peter Paic soll nun der SPD-Kandidat gegen CDU-Bewerber Ingo Brohl werden.

Es ist eine politische Übberraschung: Ansgar Müller (SPD) wird bei der Kommunalwahl 2020 nicht erneut antreten. Das hat der 61-Jährige, der seit 2004 Landrat des Kreises Wesel ist, am Montag bei einer Pressekonferenz in Moers mitgeteilt. Neuer Kandidat der SPD soll Peter Paic werden. Paic ist 51 Jahre alt, er wurde in Dinslaken geboren und lebt jetzt in Hamminkeln.

Der endgültige Entschluss zum Abschied vom Amt, sagte Müller, sei in den vergangenen Wochen gefallen. „Es war mir immer wichtig, die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Selbstkritik zu behalten“, erklärte der Chef der Kreisverwaltung. „Dazu gehört es auch, sich nicht für unentbehrlich zu halten. Ich habe mich deshalb entschlossen, selbst das Ende meiner Amtszeit zu bestimmen – zu einem Zeitpunkt, zu dem viele Menschen dies noch bedauern.“

Zentral für seine Entscheidung sei die Frage gewesen, ob er während einer weiteren fünfjährigen Amtszeit noch die notwendige Aufmerksamkeit und Offenheit für Neues haben würde, um den Herausforderungen des Landratsamtes in einer sich immer schneller verändernden und immer komplexer werdenden Welt weiterhin gerecht zu werden, so Müller. Nach reichlicher Überlegung sei er zu dem Entschluss gekommen, nicht erneut zu kandidieren.

Die Entscheidung, gestand der 61-Jährige, sei ihm durchaus schwergefallen. „Zum Zeitpunkt der Kommunalwahl im nächsten Jahr werde ich 16 Jahre als Landrat, insgesamt 24 Jahre beim Kreis Wesel und alles in allem 30 Jahre als Wahlbeamter in leitender kommunaler Funktion tätig sein. Ich habe alle meine Ämter und insbesondere das des Landrats immer gerne und mit voller Kraft ausgeübt. Am meisten bedeutet mir der unmittelbare Kontakt mit den Menschen in unserem Kreis.“ Bis zum Ende seiner Amtszeit am 31. Oktober 2020 werde er sich deshalb auch weiter mit ganzer Energie für den Kreis Wesel einsetzen, betonte der Landrat. Die Zeit, Bilanz zu ziehen, sei jetzt noch nicht.

Müllers möglicher Nachfolger im Amt erhielt vor zwei Wochen einen Anruf des Parteivorstands. Eine Nacht lang habe er über das Jobangebot schlafen müssen, sagte Paic. „Dann war ich mir aber ziemlich schnell sich: Diese Aufgabe reißt mich. Und wir setzen auf Sieg.“

Kreis-SPD-Chef René Schneider jedenfalls ist sich sicher, mit dem Hamminkelner so etwas wie den „perfekten Kandidaten“ und Herausforderer von CDU-Kontrahent Ingo Brohl aus Moers gefunden zu haben. „Als Doktor der Ökonomie, Diplom-Sozialökonom und Diplom-Betriebswirt bringt er genau die Kompetenzen mit, die unser Kreis braucht.“ Durch seine Arbeit beim Landesbetrieb für Information und Technik (IT.NRW) sei er auch in einem der zentralen Themen der kommenden Jahre, der Digitalisierung, bewandert und bringe als Leiter des Kundenmanagements mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die nötige Führungskompetenz mit.

Neun Jahre lang war Peter Paic im Bergbau als Maschinenhauer unter Tage beschäftigt, bevor er zunächst in Hamburg studierte und anschließend zu Gründungserfolgen von Freiberuflern promovierte. Als Gründer hatte er auch selber Erfolg: An dem der Trusted Shops GmbH, einer Kreditversicherung die im Onlinehandel Geschäfte absichert, war er maßgeblich beteiligt.

Drei Themenbereiche benannte der designierte Kandidat bei seiner Vorstellung, in denen er Schwerpunkte setzen wolle. Für die wirtschaftliche Entwicklung sei der Ausbau der Infrastruktur ein zentraler Schlüssel, so Paic. Die positive Entwicklung der Hochschule im Kreis Wesel müsse zudem in wirtschaftlichen Erfolg umgesetzt werden. Das „Megathema“ Digitalisierung werde immer stärker an Bedeutung gewinnen. Zudem müsse sich der Kreis endlich wieder als zuverlässiger Partner der sozialen Träger erweisen.