Seeadler-Konflikt : Grüne für Windräder an A 3

Die Autobahn 3 im Bereich Lackhausen, Molkereiweg. Unten im Bild: Grünen-Fraktionschef Gorris. Foto: Sebastian Peters

Wesel Ulrich Gorris, Fraktionschef der Grünen im Rat, positioniert sich im aktuellen Büdericher Konflikt Seeadler vs. Windrad. Alternativflächen für Windräder kann er sich an der Autobahn vorstellen.

Im verworrenen Konflikt um den geplanten Windrad-Bau in Büderich, der durch die Seeadler-Population auf der nahen Bislicher Insel ins Stocken kommt, positioniert sich jetzt Ulrich Gorris als Fraktionschef der Grünen im Weseler Rat. Gorris’ Fraktion steht in dieser Frage besonders im Fokus, befinden sich an dieser Stelle doch zwei urgrüne Themen im Konflikt: einerseits der schützenswerte Seeadler, der nach Jahrzehnten wieder am Niederrhein heimisch ist; andererseits das Windrad als klimaschonende Energiegewinnung der Zukunft. Gorris betont, dass aus seiner Sicht der Seeadler in jedem Fall geschützt werden müsse. Das Windrad dürfe nur gebaut werden, wenn auf jeden Fall ausgeschlossen werden kann, dass die Tiere keinen Schaden nehmen.

Der Grünen-Chef verbindet diese Forderung allerdings mit einem Alternativplan. Bislang ist allein Büderich als Windkraftkonzentrationszone für Wesel vorgesehen. Entsprechend sollen nirgendwo anders auf Stadtgebiet Windräder errichtet werden. Mit dem Bau eines weiteren Rades in Büderich wären die Kapazitäten dort ohnehin erschöpft. Gorris schlägt nun vor, dass an der Autobahn 3 im Bereich der Brüner Landstraße neu nach potenziellen Flächen gesucht werden solle. Das dortige Areal sei schon im ersten Durchlauf, als nach Windkraftkonzentrationsflächen gesucht wurde, in Erwägung gezogen worden. Damals seien die Pläne aber verworfen worden, weil es dort Anlieger gab. Laut Gorris befinden sich im Umkreis vorwiegend Bauernhöfe. Für Landwirte sei es mittlerweile sehr lukrativ, ein Windrad auf einem Feld zu errichten. „Das kann für die eine attraktive Zusatzeinnahme sein. Dabei könnten die Landwirte schnell einige Zehntausend Euro verdienen.“ Sofern von einem Windradbau nur jener Landwirt betroffen sei, auf dessen Feld das Windrad steht, spreche nichts gegen ein Windrad, sofern der dortige Standort im Einklang mit dem Naturschutz ausgesucht wurde. Gorris macht darauf aufmerksam, dass Windräder auch für Fledermäuse eine Gefahr bedeuten können.

Info Das Unternehmen und die Windräder Projekt Bei Büderich hat die SL Natuenergie 2012 zwei Windräder gebaut. Sie haben eine Nabenhöhe von 108 Metern und produzieren jährlich zehn Millionen Kilowattstunden Strom. 2016 startete ein Windrad vom Typ Enercon E-92 mit einer Nabenhöhe von 103,9 Metern und einer Leistung von 2,35 Megawatt.

Dass nun das Land NRW in einem Monitoring das Flugverhalten der Xantener Seeadler im Auftrag des Kreises Wesel weiter untersucht, begrüßt Gorris. „Das eine Jahr, das dadurch vielleicht verstreicht, muss man verkraften.“ Erste Daten über das Flugverhalten der kürzlich mit einem Sender versehenen Jungadler lägen zwar schon vor. Allerdings müsse jetzt geprüft werden, ob die Altvögel in diesem Bereich unterwegs sind.

Ulrich Gorris, Fraktionschef der Grünen im Weseler Rat. Foto: Jana Bauch (jaba)