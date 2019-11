Kostenpflichtiger Inhalt: Grundsteuer in Wesel und Umland : Kommunen in Lauerstellung

Die Grundsteuer ist ein Streitpunkt – schon seit längerem. Foto: Alexander Stein/Pixabay

Kreis Wesel Die Grundsteuerreform geht jeden an. Was aus ihr wird, weiß keiner. Die Rathäuser warten auf Entscheidungen des Landes. Kommt gar eine Grundsteuer C für unbebautes Bauland?