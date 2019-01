Brünener Bauprojekt: Wohnraum für die kleinen Ortschaften

Brünen Die Stadt Hamminkeln vermarktet das Baugebiet am Pollmannsweg – ohne große Werbung, denn die Nachfrage aus Brünen ist ein Selbstläufer.

Bis Baurecht am Pollmannsweg in Brünen geschaffen ist dauert es noch ein bisschen Zeit. Eigentlich sollten Häuslebauer aus dem Dorf schon letztes Jahr zum Zuge kommen. Dennoch spricht Bürgermeister Bernd Romanski, selbst Brüner, von einem sehr zügigen Verfahren. Ungewöhnlich ist es schon. Denn die Grundstücke werden aktuell ohne Satzungsbeschluss vermarktet, erst Anfang April wird unter den Bebauungsplan der letzte Federstrich getan sein. Vorteil: Bauherrn können früher mit dem Bau beginnen.

Jedenfalls ist die Stadt heimlich, still und leise in die Vermarktungsphase der 28 Baugrundstücke gegangen. Schon 15 Anträge liegen konkret vor, fünf weitere sind laut Rathaus angekündigt. „Wir müssen nicht öffentlich werben, der Bedarf ist groß. Wir werden mehr Nachfragen als Grundstücke haben“, sagt der Verwaltungschef. Und verweist auf die Bedarfsanalyse des Vereins Brüner für Brünen (BfB), der sich die Dorfentwicklung nicht nur auf die Fahnen geschrieben hat, sondern projektorientiert vorantreibt. Ein Muster für die sieben Dörfer der gesamten Stadt. Loikum, Ringenberg und Wertherbruch mit ihren funktionierenden Strukturen eifern dem Modell Brünen schon nach. Sie alle wollen junge Familien halten, und dazu braucht es Wohnraum. Baugebiete zu schaffen gilt deshalb in neudeutscher Wortschöpfung als „Dableibevorsorge“ fürs Dorf.