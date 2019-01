Interview mit Bürgermeister Romanski : Hamminkeln vor herausforderndem Jahr

Kleine Könige machten am Freitag ihre Aufwartung bei Bürgermeister Bernd Romanski im Hamminkelner Rathaus: Sternsinger aus Hamminkeln und Dingden überbrachten den Segen „20*C+M+B*19“ für die Stadt. Der erste Bürger bedankte sich – und gab einen Obolus in die Spendendose. Foto: Norbert Neß

Hamminkeln Bürgermeister Bernd Romanski spricht über Projekte 2019, die Zukunft der Dörfer und die Brennpunkte. Ob er bei der Kommunalwahl 2020 noch einmal antritt, lässt er weiter offen.

Zu 2018 ist alles gesagt. Was bringt 2019? Bürgermeister Bernd Romanski blickt im Interview voraus auf Anforderungen, die mit Konzept und Kraft bewältigt werden sollen.

Zurest ein Brückenschlag von 2018 zu 2019: Der Regionalplan wurde im Dezember im Kreishaus vorgestellt, Hamminkelns Zukunftsthemen sind demnach Kiesabbau und Wohn- und Gewerbegebiete.

Bernd Romanski Wir brauchen keine neuen Baggerlöcher. Und keine neuen Ausweisungen, solange Kies ohne Kontrolle exportiert wird und nicht die eigene Versorgungssicherheit das alleinige Kriterium ist. Die Ausweisung im Regionalplan zum Beispiel in Lankern beschäftigt die Menschen sehr. Am Montag gibt es ein erneutes Gespräch mit Lankernern und der CDU im Rathaus. Andererseits: Der Regionalplan muss Versorgungssicherheit für 25 Jahre darstellen, das ist Auftrag des Landes. Wenn Gebiete im Regionalplan stehen, heißt das nicht, dass entsprechende Kiesflächen verkauft werden. Wir als Stadt besitzen Wege und Straßen in Lankern, die werden wir nicht an Auskieser verkaufen. Andere Grundstücksbesitzer können auch so handeln. In Ringenberg wurden überraschenderweise Wohnbauflächen dort neu verzeichnet, wo bisher Überschwemmungsgebiet gilt. Quinters Weide war immer nasse Wiese, aber Ringenberg hat Bauland nötig. Wir würden im Bebauungsfall die Fläche aufschütten und Bauen ohne Keller empfehlen. Aber das Thema ist bis zum 4. April vertagt, niemand weiß bisher, ob ein Kauf der Fläche möglich ist.

Sie waren bei der Anhörung des RVR im Kreishaus nicht dabei, andere Bürgermeister schon.

Romanski Ich war bei der Vorstellungsveranstaltung in Essen dabei, andere nicht. Insofern wusste ich, welche Kiesflächen in Rede stehen. Ich will aber keinen öffentlichen Streit mit dem RVR in einer Versammlung, sondern Konsens.

Zu viel Auskiesung passt nicht zum Radtourismus. Hier könnte die Stadt mit ländlichen Reizen mehr tun.

Romanski CDU und SPD haben ein interkommunales Tourismuskonzept beantragt. Erste Gespräche mit Schermbeck, Hünxe und Raesfeld gab es. Sie werden fortgeführt. Ich sehe Tourismus als Wirtschaftsfaktor, für Urlauber braucht es mehr Angebote, damit sie auch hier bleiben. Nicht einfach, wir brauchen koordinierte Projekte und mehr Übernachtungsmöglichkeiten. Deshalb sind wir mit Gastronomen und Tourismusförderern im Gespräch. Alles, was wir entwickeln, wird Geld kosten, eine sechsstellige Summe dafür ist im Gespräch.

ADFC-Klimatest, Radrouten, Verkehrswende: Würde Hamminkeln radfahrfreundliche Stadt, wäre dies ein gutes Werbeargument.

Romanski Wir arbeiten an dem Thema, erkunden die Grundlagen der Zertifizierung und die Folgen. Der Prozess dauert zwei bis drei Jahre, ist aufwändig, es geht um Radwege, Ausschilderung und die barrierefreie Stadt. Was gemacht wird, muss dann erhalten werden. Wir arbeiten mit dem ADFC sehr gut zusammen.

Hätte dabei der vom Rat abgelehnte Radweg an der L 480 ins Konzept gepasst?

Romanski Ich kann der Unterscheidung zwischen touristischer Route durch den Diersfordter Wald und der Schnellroute an der L 480 für Berufspendler und Anwohner nicht folgen. Die Belange der Anwohner wurden nicht berücksichtigt. Als politisches Bremsmanöver habe ich die Entscheidung nicht gesehen, über parteipolitische Motive denke ich nicht nach. Erstaunlich fand ich in puncto Radwege aber, dass die CDU einen Antrag für den Bau eines Radwegs von Brünen nach Hamminkeln an den Kreistag adressierte, nicht an die Stadt.

Wie sieht es in Sachen Betuwe aus?

Romanski Die Planfeststellung liegt in einigen Bereichen in den letzten Zügen, für Hamminkeln ist die Sicherheitsfrage geklärt. Wir sind so weit gekommen wie niemand vorher gedacht hat. Nun geht es um Lärmschutz, wo im Außenbereich Splittersiedlungen sind. Hier wird es eine einvernehmliche Lösung geben.

Was ist mit der Elektrifizierung der Bocholter-Strecke?

Romanski Sie wird kommen. Entgegen der ursprünglichen Aussage gibt es eine Planfeststellung. Die Stadt wird also gehört, im vereinfachten Verfahren wäre das nicht der Fall gewesen. Für uns geht es um 500.000 Euro für die Schaffung beschrankter Übergänge, was nicht unsere Sache ist. Wann die Strecke ausgebaut wird? Bei der Bahn weiß man nie.

Die Unterhaltung der Wirtschaftswege soll 2019 geklärt werden.

Romanski In diesem Jahr müssen wir uns über einen Hamminkelner Unterhaltungsverband klarwerden. Die Signale von Land und Bezirksregierung, einen solche Verband zu genehmigen, sind positiv. Wir können schon vorbereiten, wie die Organisation und die Rahmenbedingungen aussehen sollen.

Wenden wir uns den Bauprojekten zu. Wie sieht es mit dem Vorhaben rund ums Rathaus aus?

Romanski Die Veränderungssperre läuft im Mai aus, wir brauchen ein Konzept, um nicht ungewollte Bebauung entstehen zu lassen. Deshalb sind wir dabei, mit dem Investor das bereits vorgestellte Konzept mit Supermarkt, Einzelhandel, Parkplatz, Zufahrt von der Brüner Straße und vielleicht Wohnungen zu konkretisieren.

Wohnraum in den Dörfern wurde im vergangenen Jahr diskutiert.

Romanski Die Dörfer haben sich sehr engagiert gezeigt. Für Loikum, Ringenberg und Wertherbruch liegt die Bedarfsermittlung für Wohnbau vor. Diese planerisch umzusetzen wird eine größere Herausforderung. Wir wollen unbedingt Baumöglichkeiten im Dorf schaffen, so wie es in Brünen am Pollmannsweg gelungen ist. Hier läuft die Antragsphase für 28 Baugrundstücke gerade. Das ist ein Selbstläufer, die Interessenten stammen aus Brünen. Einzel- und Doppelhäuser entstehen.

Die Planungsabteilung im Rathaus hat also reichlich zu tun.

Romanski Stimmt. Der Gesamt­schulausbau ist unser größtes Projekt. Die Pläne für eine moderne Schule existieren schon, sie werden demnächst im Bauausschuss erläutert. Im laufenden Schulbetrieb wird neu gebaut, eine Herausforderung. Das sieht in Mehrhoog anders aus, hier wird die Grundschule komplett neu gebaut. Planung und Ausschreibung stehen an. Außerdem planen wir neue Gewerbegebiete, in Dingden am Schwanenschlatt, in Hamminkeln am Loikumer Rott. In Sachen Dorfentwicklung – hier hatten wir ja ISEK-Veranstaltungen – steht Projektförderung an. Der Fördergeber war in Hamminkeln unterwegs und überrascht über die besonderen Anforderungen auf dem Lande.

Was passiert 2020?