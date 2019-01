Mittagstisch für Senioren: In Bislich kocht Klein für Groß

Wesel Thomas Geldermann will mit einem besonderen Angebot Kinder und Senioren in seinem Landhaus Drögenkamp zusammenbringen.

Seit 23 Jahren betreibt Thomas Geldermann sein Restaurant „Landhaus Drögenkamp“ in Wesel-Bislich. Im neuen Jahr hat er eine besondere Idee: ein Mittagessen nur für Senioren, das Kinder zubereiten. „Es wird einen großen Tisch geben, an dem sich Senioren zusammensetzen und kennenlernen können.“ Das liegt dem Koch und Restaurantleiter am Herzen.

Wie er auf diese Idee gekommen ist, hat er zum Teil seinem Cousin, Roland Lenneps, zu verdanken. Der betreibt einen Pflegedienst und vermietet Wohnungen an Senioren. Zugleich ist er Altenpfleger. Bei Besuchen bei seinem Cousin hat Geldermann viele Bewohner liebgewonnen. Bereits zweimal hat Geldermann die Senioren, die in dem Appartement wohnen, zum Essen eingeladen. „Das Leuchten der Augen war wie das Leuchten von Kinderaugen.“ Eine Herzensangelegenheit für den Koch, bei der nicht nur das Essen im Vordergrund steht, sondern er auch ältere Menschen zusammenführen möchte.

Hinter den großen Küchenarbeitsplatten und Kochtöpfen stehen Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren. Die Teamleiterin der Weseler Miniköche, Sabine Schwarz-Schellewald, gründete im Jahr 2001 die Gruppe der Miniköche im Kreis Wesel. Mittlerweile hat sich das Projekt der „Miniköche“ zu einem europaweitem Projekt entwickelt, das seit 1989 existiert. Dabei sollen Kinder für das Thema Gesundheit durch richtige Ernährung in einer intakten Umwelt sensibilisiert werden. Vom Anbau über die Ernte und von der Zubereitung bis zum Service sollen Kinder über zwei Jahre lang die Möglichkeit haben, sich ein bewussteres Ernährungsverhalten anzueignen. Innerhalb dieser Zeit kochen die Miniköche verschiedene Gerichte in den unterschiedlichsten Restaurants. Die Senioren dürfen sich auf Grünkohl und Schweinebraten freuen. Ein Dessert wird es auch geben. Außerdem stehen Wasser und Kaffee ebenfalls inklusive auf dem Tisch.

Das neue Angebot „Senioren-Mittagstisch“ findet am Samstag, 12. Januar, erstmalig um 11.30 Uhr im Landhaus Drögenkamp, am Drögenkamp 17 in Bislich, statt. Es gibt auch einen Zweittermin: Am 24. Januar findet erneut das gemeinsame Essen statt, dann aber werden normale Köche das Essen zubereiten. Zum Preis von rund zehn Euro können Senioren gemeinsam Speisen und Getränke genießen. „Willkommen sind alle Senioren ab 60 Jahren oder diejenigen, die sich als solche fühlen“, sagt Geldermann.