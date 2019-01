Skandal um Spiegel-Journalisten: Duden-Preis: Jury will Weseler statt Claas Relotius

Wesel/Hamburg Wird es einen neuen ersten und zweiten Platz beim Konrad-Duden-Journalistenpreis 2018 geben? Claas Relotius hat die 2000 Euro Preisgeld für seinen ersten Platz nach dem Skandal um gefälschte Reportagen bereits zurückgegeben.

Philipp Elsbrock kann also hoffen: Er erfuhr Ende Dezember aus einer Whats-App-Gruppe mit seinen Journalistenfreunden, dass der Spiegel-Reporter Claas Relotius viele seiner Geschichten gefälscht hatte. An den Weseler Preis habe er nicht zuerst gedacht. „Zuerst einmal hat mich geschockt, weil ich wusste, dass das unserer Branche schaden kann“, sagt der frühere Weseler, der heute mit seiner Familie in Hamburg wohnt. „Klar wäre es toll, wenn ich nachrücke. Im Sport wäre es so, dass der Zweitplatzierte nun den ersten Preis erhält, es steht mir aber nicht zu, dies zu fordern“, sagt Philipp Elsbrock. „Ich dachte: Das beschädigt die Glaubwürdigkeit unserer Branche.“ Ausgezeichnet wurde Elsbrock im Januar für seine Geschichte „Der Rebenflüsterer“, erschienen im Magazin „Der Feinschmecker“. Profitieren würde als Aufrücker auch der Drittplatzierte Björn Stephan, der in „Bundeswehr Undercover“ über die Grundausbildung bei der Truppe berichtet.

Für Philipp Elsbrock würde sich mit einem Ersten Platz in Wesel ein Kreis schließen. Er hat inzwischen eine lange berufliche Vita vorzuweisen: Geboren in Duisburg, lebte er ab dem zweiten Lebensjahr in Wesel, machte am Andreas-Vesalius-Gymnasium sein Abitur, arbeitete in seiner Jugend auch als Freier Mitarbeiter für unsere Zeitung. Er arbeitete danach für den Stern, Financial Times Deutschland, die Stuttgarter Zeitung, Welt online, Beef! sowie Essen & Trinken. Nach einer Station als Ressortleiter beim Gourmetmagazin Der Feinschmecker ist er inzwischen Chef der deutschen Ausgabe des Gourmetmagazins Falstaff. Elsbrock lebt mit Frau und fünfmonatiger Tochter in Hamburg, hat aber die Entwicklung seiner Heimatstadt Wesel noch immer im Blick, verfolgt auch die Entwicklung rund um den Konrad-Duden-Journalistenpreis, der im Januar 2020 wieder vergeben wird.