Solinger Luthergemeinde verhindert Abschiebung : Kirchenasyl: Abschiebung abgebrochen

Pfarrer Christian Lerch von der Luthergemeinde gewährt mit den anderen Gemeindemitgliedern das Kirchenasyl für den 27-Jährigen aus dem Iran im Gemeindehaus in Höhscheid. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen / Wesel Rund 200 Personen haben sich am Montagmorgen gegen die Abschiebung eines jungen Mannes aus dem Iran gestellt, der zurzeit in der Luthergemeinde im Kirchenasyl lebt. Die Behörden wollen nun einen zweiten Versuch unternehmen.

von Martin Oberpriller

Die Beamten des Kreises Wesel waren pünktlich um 5.30 Uhr vor dem Gemeindehaus der Lutherkirche an der Neuenhofer Straße in Höhscheid erschienen. Aber am Ende blieb aller Aufwand umsonst. Denn obwohl die Mitarbeiter des Weseler Ausländeramtes eigens Polizisten zur Verstärkung angefordert hatten, gelang es der Behörde zuletzt nicht, einen 27-jährigen Iraner, wie zuvor vom Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (BAMF) angeordnet, am Montagmorgen nach Frankreich abzuschieben.

Vorher hatten sich trotz der frühen Stunde rund 200 Abschiebungsgegner vor dem Gemeindehaus versammelt, um gegen einen Zugriff der Beamten zu protestieren. Teilweise mit Plakaten und Transparenten ausgerüstet, stellten sich die Unterstützer auf die Seite des jungen Mannes, der in der Gemeinde Kirchenasyl erhält. Polizei sowie Kreismitarbeiter brachen die Aktion schließlich ab, nachdem sich der Iraner geweigert hatte, das Gebäude zu verlassen.

Gleichwohl ist im Fall des 27-Jährigen, der nach Angaben der Luthergemeinde im Iran zum Christentum konvertierte und später sein Heimatland verließ, nicht das letzte Wort gesprochen. So kündigte eine Sprecherin des Kreises Wesel nach der verhinderten Abschiebung umgehend an, ihre Behörde werde einen zweiten Versuch in die Wege leiten, den Mann doch noch außer Landes zu bringen.

„Es wird nun versucht, einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken“, sagte die Sprecherin. Zuvor gelte es indes, mit der Zentralstelle des Landes für Flugabschiebungen einen Flug zu organisieren. Erst im Anschluss daran könnten weitere Schritte veranlasst werden, wobei ein neuer Termin – im Gegensatz zu Montag – nicht angekündigt werde.



Nach Auffassung des BAMF ist der Iraner ausreisepflichtig, weil er zunächst in Frankreich den Boden der Europäischen Union betreten hatte – und laut Dublin-Übereinkommen somit die französischen Behörden für den 27-Jährigen verantwortlich sind. Allerdings zog der Mann kurz nach seiner Ankunft in Frankreich in Richtung Deutschland weiter, wo nach einem kurzen Aufenthalt in Solingen später der Kreis Wesel zuständig wurde. In der Folge wurde bereits im Jahr 2017 ein Asylantrag des Iraners abgelehnt, der daraufhin am Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage gegen diesen Beschluss einreichte sowie in das Kirchenasyl der Luthergemeinde ging. Eine Entscheidung der Düsseldorfer Richter zu dem Einspruch steht zurzeit noch aus.

Genau dieses Gerichtsurteil will das Presbyterium der Luthergemeinde jedoch abwarten, ehe das Kirchenasyl für den Betroffenen beendet wird. Denn nach Einschätzung der Kirchengemeinde könnten dem Iraner bei einer Überstellung nach Frankreich Nachteile drohen. Beispielsweise hatte es schon in der vergangenen Woche geheißen, man fürchte unter anderem eine schnellere Abschiebung aus dem Nachbarland in den Iran.

Das BAMF argumentiert hingegen, es lägen keine nachvollziehbaren Gründe für einen Verbleib des Mannes in Deutschland vor. Und auch ein eigenes Dossier der evangelischen Kirche zum Fall des 27-Jährigen habe diese Einschätzung der Asylbehörde nicht geändert, teilte der Kreis Wesel mit, der am Montag überdies betonte, lediglich im Auftrag des Bundesamtes zu handeln.

Die Luthergemeinde versicherte derweil, bei einem neuen Abschiebeversuch auf Basis eines Durchsuchungsbeschlusses keinen Widerstand zu leisten. „Wir wollen uns auf keinen Fall gegen den Rechtsstaat stellen“, unterstrich Pfarrer Christian Lerch, der zeitgleich einmal mehr um Verständnis für den Iraner warb. Der Asylbewerber befinde sich schon seit Monaten in einer sehr schwierigen Lage, sagte der Pfarrer. Aber trotzdem, so Lerch, habe sich der 27-Jährige inzwischen sehr gut im Gemeindeleben integriert.