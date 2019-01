Es gibt auch unverdächtige Transporte: Nicht in jedem Fass steckt auch Gülle

Schermbeck Landwirte verweisen auf Gründe für Güllefahrzeuge im winterlichen Straßenbild. Darüber hatten sich Bürger zuvor beklagt.

In Kreisen der Landwirte ist das Thema Gülle damit allerdings noch nicht vom Tisch. Sie zeigten sich betroffen über das unerlaubte Ausbringen der Gülle, weil der Verursacher den Ruf all jener Landwirte schädigt, die sich korrekt an die Düngeverordnung halten. Zudem geraten all jene Landwirte, die zwischen dem 1. November und dem 31. Januar mit Güllebehältern auf den Straßen gesehen werden, in den Verdacht, unerlaubt Gülle auszubringen.