Segnung durch Pfarrer : Feuerwehr feiert zwei neue Wagen

Hamminkeln Für insgesamt 80.000 Euro wurden zwei neue Einsatzfahrzeuge angeschafft. Die Verwaltung will aus einer anderen Gemeinde zusätzlich noch einen Einsatzleitwagen besorgen.

Der Löschzug 1 Hamminkeln hat mit der feierlichen Übergabe im Gerätehaus an der Daßhorst zwei neue Fahrzeuge offiziell übergeben. Neben den Vertreten aus Politik und Verwaltung waren auch die beiden Pfarrer Ralf Lamers (kath. Gemeinde Maria Frieden) und Stefan Schulz (evang. Kirchengemeinde An der Issel) dabei. Sie segneten die Fahrzeuge ein. Außerdem waren rund siebzig Feuerwehrleute anwesend. Eröffnet und moderiert wurde der Abend vom Leiter der Feuerwehr, Michael Wolbring. Kämmerer und Kamerad Robert Graaf übergab stellvertretend für Bürgermeister Bernd Romanski die Schlüssel an Michael Wolbring und den Löschzugführer Josef Overkamp. Graaf, der als Ordnungsdezernent auch für die Feuerwehr zuständig ist, lobte die Ausstattung des neuen Kommandowagens, einen Ford Transit Connect. Der im Feuerwehrsprech KdoW abgekürzte Wagen dient im Einsatz als Kommunikations- und Dokumentationsschnittstelle, er besitzt einen festen Funkplatz, ist mit zusätzlichen Funkgeräten sowie mit Lagekarten und einem mobilen Internetzugang ausgestattet. Als sogenanntes Sonderfahrzeug kann dieser von allen Einheiten im Stadtgebiet angefordert und bei größeren Einsatzlagen genutzt werden. Der neue Mannschaftstransportwagen (MTF), ein Ford Transit Custom, ersetzt den Vorgänger, der 24 Jahre auf dem Buckel hatte. Mit dem neuen MTF können Personal und Material zur Einsatzstelle gebracht werden. Außerdem wird dies auch genutzt, um zu Lehrgängen und Übungen zu fahren. Je 40.000 Euro kosteten die Wagen. Die Ausstattung der Feuerwehr sei moderner und besser geworden, unterstrich Robert Graaf. Im Vorfeld hatte es Auseinandersetzungen um die Beschaffung mit Rücktritt der alten Feuerwehrspitze gegeben, die eigentlich einen Einsatzleitwagen statt des Kommandoautos haben wollte. Graaf will das Thema im September erneut in den Feuerschutzausschuss bringen. Er kündigte an, aus einer anderen Gemeinde einen Einsatzleitwagen zu beschaffen.