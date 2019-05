Im Schloss Diersfordt : Neue Konzertreihe: Änderung im Programm

Ferenc Snétberger kommt nach Diersfordt. Foto: Kultur Netzwerk Diersfordt

Diersfordt Nach dem Aus für das „Sommerton-Festival“ am Schloss Diersfordt gibt es im Herbst, wie berichtet, einen Neustart mit drei Veranstaltungen in der Schlosskirche. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es noch eine Änderung im Programm, die in den bisherigen Flyern nicht verzeichnet ist: Am Sonntag, 10. November, 15 Uhr, sollte Gitarristin Zsófia Boros‘ hier auftreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse