Wie bewirbt man sich? : Ordentlich kleiden bei der Bewerbung

Alexander Kelzenberg aus Rhede, 19 Jahre alt, Auszubildender Informatik-Kaufmann: „Du möchtest bei deinem Bewerbungsgespräch einen guten ersten Eindruck hinterlassen? Dann sei ordentlich gekleidet und gepflegt. Wenn du als Kaufmann deine Ausbildung beginnen möchtest, komme nicht in T-Shirt und Jeans. Sei seriös, aber auch nicht overdressed. Orientiere dich am besten daran, was du später alltäglich in diesem Beruf tragen wirst. Die Jogginghose sollte aber in jedem Fall zu Hause bleiben. Du solltest dich natürlich in deiner Kleidung auch wohlfühlen, da du dann einen positiveren Eindruck hinterlässt. Gib deinem Gesprächspartner zu Beginn des Interviews einen angemessenen Händedruck – nicht zu fest, nicht zu lasch – und schaue ihm dabei in die Augen. Dann hast du den ersten Schritt zu einem erfolgreichen Gespräch schon geschafft.“