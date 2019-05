Festzelt am Schermbecker Rathaus : Premiere des „Seegeflüsters“ der Kilianer ein Erfolg

Statt zur Veranstaltung „Tanz in den Mai“ hatten die Kilianer jetzt ins Festzelt am Rathaus zum „Seegeflüster“ eingeladen. Foto: www.pixabay.com

Schermbeck Die Ersatzveranstaltung der Schützen für den „Tanz in den Mai“ wurde von den Besuchern gelobt.

Man kann auch laut und ausgelassen flüstern. Diese Erfahrung machten am Samstagabend zahlreiche Besucher in einem Festzelt, das die Kiliangilde Schermbeck von 1602 auf dem Rathausplatz nahe dem unteren Mühlenteich errichtet hatte. Dort fand zum ersten Mal das Fest „Seegeflüster“ statt.

Das neue Fest wurde als Ersatz für den „Tanz in den Mai“ gefeiert, den die Kiliangilde jahrelang anbot. „Unser neues Fest passt sich an das Bankgeflüster der Werbegemeinschaft an“, sagt Präsident Rainer Gardemann. Tagsüber habe man beim Bankgeflüster die Gelegenheit zum Bummeln über die Mittelstraße, abends könne man dann den Tag bei Getränken und Musik ausklingen lassen.

Erinnerungen wurden auch an das Traditionspokalschießen wachgerufen. Erfreut nahmen die Besucher zur Kenntnis, dass sich die Gilde in der Mannschaftswertung um einen Platz verbessern konnte und in diesem Jahr das Schlusslicht an den Schützenverein Krudenburg übergeben konnte. Nicht ganz so erfolgreich war Präsident; Rainer Gardemann. Schließlich landete er beim Schießen der Präsidenten und Ehrengäste auf dem letzten Platz.